تراجع سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الأحد 21-3-2021 مقابل الجنيه

تواصل مستويات سعر اليورو، في التراجع نهاية التداولات اليوم الأحد 21 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات أمس وسجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف عند 18.61 جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

هبطت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأنهى سعر صرف اليورو تداولاته في البنك الأهلي المصرى بتراجع مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.56 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك HSBC

حافظ سعر صرف اليورو اليوم، على استقراره مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.72 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

تداولت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.64 جنيه للشراء،88 .18جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويتاح للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.58 جنيه للشراء و 18.80 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويعرض بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقاً لآخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.