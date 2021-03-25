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تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

السعر يتراجع بقيمة 3 قروش في معظم البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 5:42 م, الخميس, 25 مارس 21 5:42 م, الخميس, 25 مارس 21

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واصل سعراليورو اليوم تكبد خسائر طفيفة أمام الجنيه المصري بنهاية تداولات اليوم الخميس 25 مارس 2021، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات أمس، حيث يميل مؤشر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية للاتجاه الهابط مقابل الجنيه داخل سوق الصرف، ليصل إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فقد اليورو 8 قروش عن تعاملات أمس داخل البنك الأهلي المصرى أمام الجنيه، ليأتي عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل بنك HSBC، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.60 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر صرف اليورو للأفراد والشركات داخل البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية- 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنكا مصرف أبو ظبي الأسلامي والإمارات دبي الوطني عند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويعرض بنك مصر إيران أدنى مستوى اليوم على مستوى القطاع المصرفي المصري عند 18.51 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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