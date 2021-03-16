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تراجع سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

السعر يتراجع بقيمة 3 قروش في البنوك الحكومية
‫محمود الصباغ‬‎ 5:35 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 5:35 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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تراجعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي في بداية التداولات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة مقارنة مع تعاملات أمس.

وأظهرت آخر تداولات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف عند 18.65 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبدأ سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصري باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك HSBC

وشهد سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.66 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع

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سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.66 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنك مصر إيران أعلى سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقاً لآخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

وتقدم بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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