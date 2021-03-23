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تراجع سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر اليورو يتراجع بقيمة 5 قروش بنهاية تعاملات اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 6:18 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 6:18 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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تراجع سعراليورو بنهاية التداولات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات أمس.

سجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف 18.68 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وتراجعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري داخل البنوك العاملة في السوق للشراء والبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأنهى سعر صرف اليورو الأوروبي تعاملاته في البنك الأهلي المصرى بتراجع مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.65 جنيه للشراء، و18.88 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 88 .18 للبيع.

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اليورو الأوروبي
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويتاح للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.66 جنيه للشراء و 18.88 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنك الإمارات دبي أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقاً لآخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويتيح بنكا العربي الأفريقي والمصرف المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.61 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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