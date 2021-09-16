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تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري
فاطمة إمام 4:47 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 4:47 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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هبط سعر اليورو اليوم الخميس 16-9-2021 بنهاية التعاملات، مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.415 للشراء، و18.531 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية .

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

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اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووفقًا لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية فقد سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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