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تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع في بنك مصر
فاطمة إمام 5:31 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 5:31 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 25-11- 2021 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب المسح اليومي الذي تقدمة بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية إلى مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه خلال نهاية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وسجل اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة 17.51 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

كما تقدم شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي سعر اليورو عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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بقلم فاطمة إمام

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