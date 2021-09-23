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تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اليورو يتراجع 5 قروش بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 5:05 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 5:05 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 23 -9-2021، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.345 للشراء، و18.466 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

اوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على صعيد سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري جاء عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف اليورو في التعاملات أمام الجنيه المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفيما يخص سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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