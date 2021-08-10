تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

واصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، مسيرة التراجع أمام نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.346 جنيه للشراء، و18.462 للبيع داخل البنك المركزي المصري، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

أوضحت أحدث المؤشرات شاشات التداول سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

جاء سعريْ شراء وبيع اليورو بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما وصل سعر صرف الجنيه أمام اليورو الأوروبي عند 18.595 جنيه للشراء، و18.713 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الاجنببة. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما يستعرض بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند ادنى مستوه له في السوق المحلية عند 18.33 جنيه

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وفيما يخص سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.82 للبيع في بداية التعاملات الصباحية

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر رصد بوابة “المال” وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.64 للبيع.