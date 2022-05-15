تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة 

واصل سعر اليورو اليوم الأحد 15 مايو 2022، تراجعه بنهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.001 جنيه للشراء، و19.099 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بحسب تقرير المال اليومي سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 18.90 جنيه للشراء، و19.09 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أعلنت شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، على الى مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.11 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وفي نهاية التعاملات بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 18.90 جنيه للشراء، و19.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بينت شاشات التداول وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.11 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، 18.90 جنيه للشراء، و19.09 للبيع.