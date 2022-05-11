تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

هبوط مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، بنهاية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.263 جنيه للشراء، و19.361 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري، عند 19.26 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 18.26 جنيه للشراء، و19.46 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما سجل سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري، عند 19.42 جنيه للشراء، و19.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

نشرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.48 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما بلغت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.24 جنيه للشراء، و19.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، 19.26 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.