تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

هبط سعر اليورو اليوم الإثنين 4 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.036 جنيه للشراء، و20.154 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.09 جنيه، و20.26 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية آخرى سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 20.09 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت شاشات تداول شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.08 جنيه للشراء، و20.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى20.01 جنيه للشراء، و 20.23 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

نشرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.09 جنيه للشراء، و20.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.05 للبيع جنيه، و20.25 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.06 جنيه للشراء، و20.26 للبيع.