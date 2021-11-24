تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11- 2021 مسيرة الهبوط، بنهاية التعاملات المسائية مقابل نظيره الجنيه، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقا للرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية إلى مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ومن ناحية أخرى سجل سعرى شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي جاء سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما نشرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.