تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-11- 2021 مسيرة الانخفاض بنهاية التداولات، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقا للرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.734 جنيه للشراء، و17.851 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

اظهرت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك، عند مستوى 17.62 جنيه للشراء، و17.84 للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، إلى 17.62 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى صعيد مستوى سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، فقد جاء عند 17.62 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وبين التحديث الأخير للعملة الأوروبية داخل البنك الأهلي الكويتي سعرها أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.63 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 17.62 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.