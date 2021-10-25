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تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فقد 3 قروش داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 6:35 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 6:35 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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تراجعت مستويات سعر  اليورو اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، بارتفاع فى مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة القطاع المصرفي بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) عند 18.13 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما عرضت مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، 18.13 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، بشبكة فروعها وصل إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بينما نشر مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 18.13 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية الموحدة داخل بنك قناة السوييس، جاء السعر أمام الجنيه المصري عند 18.18 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

أوضح التحديث الأخير لليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر أمام نظيره المصري عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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