بنـــوك

تراجع سعر اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

متراجعًا بقيمة 5 قروش
‫محمود الصباغ‬‎ 4:59 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:59 م, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات أمس.

وبيّنت آخر تداولات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأنهى سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصري باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك HSBC

كما تراجعت سعر صرف اليورو، اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، لتسجل 18.62 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.62 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 12-3-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية، بسعر 18.62 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقًا لآخِر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

اقرأ أيضا  تباين سعر صرف اليورو بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

أقل مستوى لليورو في مصر

وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند 18.56 جنيه للشراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يختتم تعاملات الأربعاء 17-3-2021 دون تغيير

الحسينى حسن 4:56 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمه امام 4:50 م, الأربعاء, 17 مارس 21

بنك «أبوظبي التجاري- مصر» يعلن تحقيق 490 مليون جنيه صافي أرباح في 2020

الحسينى حسن 4:49 م, الأربعاء, 17 مارس 21

أسعار العملات الأجنبية تتباين بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمه امام 4:31 م, الأربعاء, 17 مارس 21

البنك الأهلي يكرم أبطال العالم لتجديف الصالات الافتراضية 2021

فاطمه امام 3:45 م, الأربعاء, 17 مارس 21

«العقاري المصري» يدرب موظفيه على خدمة العملاء أصحاب الهمم

الحسينى حسن 3:27 م, الأربعاء, 17 مارس 21