تراجع سعر اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

تراجعت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات أمس.

وبيّنت آخر تداولات الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأنهى سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصري باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك HSBC

كما تراجعت سعر صرف اليورو، اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، لتسجل 18.62 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.62 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويمكن للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية، بسعر 18.62 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويقدم بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقًا لآخِر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند 18.56 جنيه للشراء.