بنـــوك

تراجع سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

متوسط العملة يسجل 4.88 جنيه للشراء
فاطمة إمام 7:33 م, الأربعاء, 23 مارس 22 7:33 م, الأربعاء, 23 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.883 جنيه للشراء، و4.910 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  تراجع طفيف سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعلى صعيد سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، جاء عند 4.72 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  تراجع طفيف لـ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

أظهر أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.76 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وطبقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  بنك «saib» يشارك في مبادرة «حياة كريمة - المرحلة الثانية»

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

نشر أحدث المؤشرات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، لمستوى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي للمال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

تراجع أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 7:24 م, الأربعاء, 23 مارس 22

تراجع طفيف سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 7:01 م, الأربعاء, 23 مارس 22

تراجع طفيف لـ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 6:45 م, الأربعاء, 23 مارس 22

الإتربي: 31 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 18%

أحمد البطران 4:39 م, الأربعاء, 23 مارس 22

بنك المشرق يتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لتوفير فرص عمل للشباب

أحمد البطران 4:03 م, الأربعاء, 23 مارس 22

«إي جى بنك» يرعى جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA).. ويكرم رواد الأعمال في أكثر من 15 قطاعًا

أحمد البطران 3:42 م, الأربعاء, 23 مارس 22