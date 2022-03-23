تراجع سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.883 جنيه للشراء، و4.910 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعلى صعيد سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، جاء عند 4.72 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

أظهر أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.76 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وطبقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

نشر أحدث المؤشرات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، لمستوى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي للمال.