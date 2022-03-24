بنـــوك

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

متوسط العملة يسجل 59.6 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:47 م, الخميس, 24 مارس 22 4:47 م, الخميس, 24 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 مارس 2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.968 جنيه للشراء، و60.451 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 57.973 جنيه للشراء، و60.413 للبيع.

اقرأ أيضا  صعود سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما نشرت أحدث التداولات المسائية زيادة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 57.81 جنيه للشراء، و60.332 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان

ارتفعت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 57.457 جنيه للشراء، و60.413 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

عرضت شاشات التداول وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

فيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، جاء عند 57.519 جنيه للشراء، و63.284 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

كما جاء مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.765 جنيه للشراء، و60.562 للبيع.

اقرأ أيضا  المصرف المتحد يدشن أول ورشة عمل لتنمية مهارات القيادة النسائية المحترفة

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.327 جنيه للشراء، و 60.332 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

كما اظهرت شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 60.07  جنيه للشراء، و60.42 للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

تراجع سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:15 م, الخميس, 24 مارس 22

البنك الأهلي يطلق شركة «أفانز منارة» للاستثمار المباشر بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أحمد البطران 4:15 م, الخميس, 24 مارس 22

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:04 م, الخميس, 24 مارس 22

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

أحمد البطران 2:22 م, الخميس, 24 مارس 22

سعر الدولار يرتفع الخميس بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم

محمد عبد السند 12:47 م, الخميس, 24 مارس 22

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 24 مارس 2022

محمد عبد السند 12:09 م, الخميس, 24 مارس 22