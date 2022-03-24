تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 مارس 2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.968 جنيه للشراء، و60.451 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 57.973 جنيه للشراء، و60.413 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما نشرت أحدث التداولات المسائية زيادة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 57.81 جنيه للشراء، و60.332 للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان

ارتفعت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 57.457 جنيه للشراء، و60.413 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

عرضت شاشات التداول وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

فيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، جاء عند 57.519 جنيه للشراء، و63.284 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

كما جاء مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.765 جنيه للشراء، و60.562 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.327 جنيه للشراء، و 60.332 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

كما اظهرت شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 60.07 جنيه للشراء، و60.42 للبيع.