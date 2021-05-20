تراجع سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

الدينار الكويتي يسجل أعلي مستوى له داخل بنكي مصر والأهلي عند مستوى 51.12 جنيه للشراء

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بختام التداولات ، اليوم الخميس 20 مايو 2021، فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم بالسوق 51.89 جنيه للشراء، و52.35 للبيع،وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، كما يتم تسعير العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى فى 3 نوفمبر 2016، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر بنك مصر مقابل الجنيه المصري، عند 51.12 جنيه للشراء، و52.25 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص به.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي جديدة أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، عند 47.65 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك HSBC

وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC خلال التعاملات إلى 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

جاءت مستويات الشراء والبيع للدينار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد وعند مستوى 48.36 جنيه للشراء، و52.32 للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وفي المقابل سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الأسكندرية عند 48.86 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

فيما أظهرت شاشات تداول أكبر مصرف حكومي يعمل بالسوق المحلية المصرية البنك الأهلي، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلي صعيد سعر صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي جاء عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما عرضت شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم مستوى 12.46 ريال.