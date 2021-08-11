تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات سعر الدينار الكويتي 5 قروش بختام التعاملات داخل شركات الصرافة العاملة والبنوك المحلية والأجنبية في السوق المحلية المصرفية، طبقًا لتقرير منصة ”المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-8-2021، عند 51.925 جنيه للشراء، و52.385 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.40 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.57 جنيه للشراء، و52.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.43 جنيه للشراء، و52.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما تتيح أكبر المصارف العاملة في السوق سعر صرف البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي فقد جاء عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.