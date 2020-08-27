تراجع سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات الخميس 27-8-2020

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه فى البنوك المصرية، ليفقد ما يتراوح بين قرش وقرشين في بداية تعاملات اليوم الخميس 27-8-2020.

أقل سعر للدولار بالبنوك

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدنى مستوى في بداية تعاملات اليوم لدى بنك أبوظبي الأول، عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الخضراء

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى في السوق المصرية، مسجلًا 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

تراجع الدولار أمام الجنيه لدى بنكي الأهلي المصري ومصر، في تعاملات اليوم بنحو قرش ، ليسجل 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع، مقابل 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

8 بنوك تعرض العملة الخضراء عند 15.83 جنيه للشراء

سجل سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه لدى 8 بنوك بالسوق المصرية، 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك بجانب بنكي الأهلي المصري ومصر كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك عوده، وبنك المشرق وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي.

بنوك تتداول سعر شراء الدولار عند 15.82 جنيه

تداولت 10 بنوك بالسوق المصرية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

والبنوك العشرة هي : البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك QNB.

بيع الدولار يسجل 15.91 جنيه في 5 بنوك

عرضت بنوك قناة السويس، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، الدولار عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

تطورات الأسعار أمس الأربعاء

فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، 1.6 قرش ليسجل 15.828 جنيه للشراء و15.928 جنيه للبيع، مقابل 15.844 جنيه للشراء و15.944 جنيه للبيع أمس الأول.