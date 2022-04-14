بنـــوك

  تراجع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

قناة السويس يمنح السعر عند 18.33 جنيه للشراء
فاطمة إمام 3:12 م, الخميس, 14 أبريل 22 3:12 م, الخميس, 14 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 14 أبريل 2022 مقارنة بتداولات أمس فى نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.340 جنيه للشراء، 18.436 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تراوحت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة من 18.45 جنيه، و18.32 جنيه للشراء، و 18.55 جنيه، و18.45 للبيع بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  مؤشر الدولار يتجاوز 100 نقطة مدعوما باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية تراجع سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع فى بنك مصر.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022
الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري عند 18.34 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

على الجانب الآخر، وصلت مستويات سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 3:23 م, الخميس, 14 أبريل 22

4 مؤسسات تبيع كامل حصتها في إنكوليس للتأجير التمويلي بقيمة 317 مليون جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 1:56 م, الخميس, 14 أبريل 22

البنك الأهلي يتعاون مع شركة كوكاكولا هيلينيك مصر لتفعيل التحصيل الإلكتروني

فاطمة إمام 1:32 م, الخميس, 14 أبريل 22

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 14 أبريل 2022

محمد عبد السند 12:38 م, الخميس, 14 أبريل 22

الدولار ينخفض واليورو يرتفع الخميس مع تحول الأنظار لاجتماع المركزي الأوروبي

محمد عبد السند 11:21 ص, الخميس, 14 أبريل 22

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-4 -2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:18 ص, الخميس, 14 أبريل 22