بنـــوك

تراجع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الدولار يفقد قرشاً داخل البنوك الحكومية بنهاية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 5:42 م, الأحد, 23 مايو 21 5:42 م, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 23 مايو 2021، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجل سعر بيع الدولار اليوم في مصر، بنهاية التعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه،داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري وافتت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك مصر إيران (ميد بنك)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر إيران (ميد بنك) بختام التعاملات إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرضت شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلى المصري يعرض مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في فروع بنك بلوم

وبينت شاشات التداول داخل فروع بنك بلوم وصلت مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وعلى صعيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمام بنك كريدي أجريكول عرض بنك كريدي أجريكول السعر في بختام التعاملات اليوم عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يهبط الخميس بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي .. وتقلب في بتكوين
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وفيما يخص البنوك المتخصصة، يقدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

يقدم بنك أبوظبي التجاري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك HSBC

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع يعرض بنك HSBC سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال التعاملات

أدني سعر للدولار في السوق المصرية

كما يعرض بنكي الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره نهاية التعاملات أمام الجنيه

منى صلاح 5:20 م, الأحد, 23 مايو 21

«المركزي»: أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي في الخارج تتجاوز 20 مليار دولار فبراير الماضي

الحسينى حسن 5:17 م, الأحد, 23 مايو 21

تراجع أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:12 م, الأحد, 23 مايو 21

انخفاض سعر اليورو اليوم 23-5-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 4:39 م, الأحد, 23 مايو 21

تراجع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

فاطمه امام 4:33 م, الأحد, 23 مايو 21

سي إن إن: العملات المشفرة فقدت تريليون دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

محمد عبد السند 3:42 م, الأحد, 23 مايو 21