تراجع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 23 مايو 2021، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجل سعر بيع الدولار اليوم في مصر، بنهاية التعاملات ليتراوح الأول بين 15.70 جنيه، و15.73 جنيه،داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري وافتت أسعار الدولار اليوم بمستويات شراء تتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، بحسب الرصد الذي تجريه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك مصر إيران (ميد بنك)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر إيران (ميد بنك) بختام التعاملات إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرضت شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلى المصري يعرض مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في فروع بنك بلوم

وبينت شاشات التداول داخل فروع بنك بلوم وصلت مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وعلى صعيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمام بنك كريدي أجريكول عرض بنك كريدي أجريكول السعر في بختام التعاملات اليوم عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وفيما يخص البنوك المتخصصة، يقدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

يقدم بنك أبوظبي التجاري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك HSBC

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع يعرض بنك HSBC سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال التعاملات

أدني سعر للدولار في السوق المصرية

كما يعرض بنكي الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.