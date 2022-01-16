تراجع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 يناير 2022 داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات بحسب المسح اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وظل سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التحديثات الأخيرة تسجيل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

تداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك القاهرة عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

وجاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.