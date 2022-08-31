تراجع درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى في القاهرة 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على تلك الأنحاء، وتنخفض الحرارة على القاهرة لتسجل 33 للعظمى.

وأضافت الأرصاد، أن طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة رطب على تلك الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وتسجل فى 80 للعظمى و 45 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 347 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى بنها 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى سيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 23 للصغرى، و ونخل 35 للعظمى و 22 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى طابا 37 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 32 للعظمى و 27 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 30 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، وكاترين 35 للعظمى و 20 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى مرسى علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 30 للصغرى، و ادفو 42 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات: