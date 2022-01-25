تراجع درجات الحرارة غدا.. صقيع وأمطار على أغلب المدن والصغرى بالقاهرة 6

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الأربعاء فى جميع المحافظات المصرية، إذ تشهد أغلب المدن تساقط للأمطار تصل إلى متوسطة على القاهرة بنسبة حدوث 50%، فيما تشهد أمطار على السواحل الشمالية وتعرض المدن إلى طقس شديد البرود وأجواء شتوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 12 للعظمي و 6 للصغري، وشبين الكوم 13 للعظمي و 7 للصغري، ودمنهور 12 للعظمي و 7 للصغري، والسلوم 11 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرار غدا فى الاسكندرية 13 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 13 للعظمي و 7 للصغري، ومرسي مطروح 12 للعظمي و 7 للصغري، وسيوة 12 للعظمي و 3 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 13 للعظمي و 7 للصغري، والمنصورة 12 للعظمي و 7 للصغري، والسويس 13 للعظمي و 7 للصغري، والاسماعيلية 13 للعظمي و 7 للصغري، والعريش 12 للعظمي و 7 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى طابا 14 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 5 للعظمي و وسالب 3 درجات للصغري، والطور 18 للعظمي و 10 للصغري، والفيوم 14 للعظمي و 4 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 18 للعظمي و 12 للصغري، والغردقة 18 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 17 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 13 للعظمي و 4 للصغري، والمنيا 14 للعظمي و 3 للصغري، واسيوط 14 للعظمي و 3 للصغري، وسوهاج 15 للعظمي و 4 لصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى فى اسوان 18 للعظمي و 7 للصغري، والاقصر 18 للعظمي و 6 للصغري، وادفو 19 للعظمي و 7 للصغري، والوادي الجديد 18 للعظمي و 5 للصغري.

اضطراب الملاحة البحرية

وتتوقع الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط بارتفاع امواج تصل الى 5 أمتار، واضراب البحر الاحمر بارتفاع امواج 3.5 متر، وحرجة رياح شمالية غربية.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المحافظات والمدن وتصل الى حد الصيع على بعض المدن ومنها شمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط لحركة الرياح على جميع المدن

كما تتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على القاهرة وتسجل 20 عقدة، وتصل تلك الحالة الى المضطربة على كافة الانحاء على فترات متقطعة يزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية: