تراجع درجات الحرارة غدا.. تسجل في القاهرة 27 للعظمى وأمطار على السواحل الشمالية

تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كل المدن المصرية، ليسود طقس معتدل نهارًا على كل من مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية أن مدن جنوب سيناء يسودها طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرار غدا في الاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 27 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 27 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 27 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات لحرارة غدا في شرم الشيخ تصل إلى 30 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 22 للصغري.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة في الفيوم 27 للعظمي و 19 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 19 للصغري، وسوهاج 29 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة غدا في اسوان 35 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري، وشلاتين 33 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل سرعتها في القاهرة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.