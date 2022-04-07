تراجع درجات الحرارة غدا ..تسجل على القاهرة 32 للعظمى ونشاط للرياح على أغلب المدن

تتوقع الأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدا بمعدل من 5 إلى 6 درجات، وتسجل على القاهرة 32 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية.

كما تشهد جنوب البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلاً على كافة الانحاء، وحتي الصباح الباكر، وطقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبري 32 للعظمي و 15 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا على الاسكندرية 24 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و 25 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 22 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 24 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 26 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى رفح 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 24 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 16 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 27 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 37 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 19 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 42 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 43 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تصل حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وتصل حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية شرقية وجنوبية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى جميع المحافظات المصرية: