تراجع درجات الحرارة غدا السبت.. نشاط لحركة الرياح على السواحل وتساقط للأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا السبت، على كافة المدن المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس حار نهارا على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 21 للصغري، والاسكندرية 27 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى دمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 28 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 20 للصغري.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة غدا فى راس سدر 30 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 24 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد فى سوهاج 33 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل فى اسوان 36 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات المصرية: