تراجع درجات الحرارة غدا الجمعة.. تصل في القاهرة 28 للعظمى مع نشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة علي أغلب المحافظات، وتصل في القاهرة 28 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 21للصغري، ليسود طقس معتدل الحرارة علي القاهرة الكبري نهارا.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية أن مدن السواحل الشمالية والوجة البحري تشهد طقس معتدل الحرارة نهارا، وطقس مائل للحرارة علي شمال الصعيد وطقس حار علي جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الجمعة تبلغ في شرم الشيخ 31للعظمي و 23 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 14للصغري.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 29 للعظمي و 17 للصغري، وبني سويف 29 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في سوهاج 32 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 32 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان 34 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 18 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الحوية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة .

وتصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة علي كافة المدن :



