تراجع درجات الحرارة غدا الثلاثاء.. «العظمى» فى القاهرة 34.. وتساقط الأمطار على مرسى مطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل ليلا على تلك الانحاء، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية ومرسى مطروح، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء تسجل فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة، ووادي النطرون 33 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 23 للصغري، و وبورسعيد 30 للعظمي و24 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 22 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى طابا 34 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 18 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 18 للصغري، والطور 35 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى الصعيد

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 24 للصغري.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 28 للصغري.

مستوي الرطوبة غدا

واشارت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 85 للعظمى و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت أن حركة الرياح غدا تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 21 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: