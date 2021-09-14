تراجع درجات الحرارة غدا.. أمطار على الإسكندرية والبحيرة وطقس لطيف على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث تسجل في القاهرة 31 للعظمى و 22 للصغرى، ليسود طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على مدن القاهرة الكبرى والوجة البحري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية تبلغ 28 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 22 للصغري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، اذ تمتد الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش، بنسبة تساقط تصل إلى 40%.

درجات الحرارة غدا فى بورسعيد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في مرسي مطروح 28 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 23 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا في العريش 29 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوة ان درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، ومرسى علم 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في اسيوط 33 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 37 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل نسبة الرطوبة غدا الأربعاء، وتسجل في القاهرة 84 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل الحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس حار رطب نهارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء: