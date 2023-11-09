تراجع خسائر رواد السياحة إلى 4.4 مليون جنيه في 9 أشهر

تراجعت خسائر شركة رواد السياحة خلال أول 9 شهور من العام الجاري إلى 4.4 مليون جنيه مقابل 18.38 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

وسجلت الشركة خسائر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بلغت قيمتها 1.99 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن تسجيل إجمالي الربح 190.3 ألف جنيه مقابل مجمل خسائر 11.9 مليون جنيه في الـ 9 أشهر الأولى من 2022.

يذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بـ 3.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 26.388 مليون جنيه.