تراجع خسائر العربية للشحن والتفريغ خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 14.4 مليون جنيه

حققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” صافي خسائر وصلت حتى نهاية العام المالي الماضي، نحو 14.4 مليون جنيه، وذلك مقارنة بخسائر خلال العام قبل الماضي بلغت 21.8 مليون جنيه.

وأرجعت مصادر مطلعة، تراجع الخسائر إلى الاستغناء عن بعض الساحات التي لم يكن يتم الاستفادة منها، بالاضافة الى سحب عددا من الساحات من قبل ميناء الاسكندرية بسبب الديون الخاصة بالشركة لصالح الهيئة، بالاضافة الى ارتفاع الايرادات والتي بلغت 17.8 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 15.9 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.

كما أن الشركة اتبعت سياسة تخفيض المصروفات بناءا على توصيات مجلس الادارة والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت مصروفات العام المالي الماضي 32.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 37.8 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.

كما قامت الشركة ببيع عددا من المخلفات التي تم الاستغناء عنها وفقا لتوصيات وزارة النقل، وذلك عن طريق البيع، والتي تم ترسيتها على الشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية، وجاري جرد باقي أصناف المخلفات خاصة بالساحة رقم 7 داخل الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية.

كما بلغت الخسائر المرحلة بالشركة إلى نحو 419 مليون جنيه، مقارنة بالعام قبل الماضي والتي كانت 403 مليون جنيه.

وكشفت المصادر، عن أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقوم حاليا باعداد دراسة الجدوى الخاصة بتمديد أجل الشركة وعدم تصفيتها.

وأشارت، أن هناك تحسنا في ميزانية الشركة، وهو ما دفع الجهات المعنية الى استبعاد تصفية الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها الشركة الوحيدة حاليا العاملة في نشاط الشحن والتفريغ تتبع القطاع الحكومي.

وتتجه الشركة لوضع رؤية مستقبلية، تتركز في إمكانية زيادة رأس المال والذي يبلغ حاليا 200 مليون جنيه، واستخدام حصيلة تلك الزيادة في شراء معدات جديدة، بالإضافة إلى إمكانية الاندماج مع شركات شقيقة تعمل في نفس النشاط، خاصة وأن الشركة القابضة للنقل البحري لديها شركات تعمل في نفس النشاط منها السويس للشحن والتفريغ .

ومن المتوقع أن يتم عقد جميعة عمومية خلال أكتوبر المقبل لتحديد مصير الشركة بعد تقييم الرؤية المستقبلية الجديدة التي وضعتها الشركة لنفسها.

كانت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية مؤخرا بالإسكندرية، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الشركة من عدمه.

وطالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حينها، من الشركة العربية للشحن تقديم رؤية مستقبلية بديلة عن الرؤية التي تم تقديمها، ليتم البت فيها من قبل الشركة القابضة، وبعد دراستها سيتم النظر في إما تصفية الشركة أو استكمال نشاطها.

يذكر أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ هي شركة عامة، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، يقع مقر العربية المتحدة للشحن والتفريغ في الإسكندرية، و تم تأسيسها في يناير 1991، وتساهم بها الشركة القابضة بنسبة 51% .