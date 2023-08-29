تراجع خسائر البنك المركزي لتسجل 86.283 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

كشفت القوائم المالية لـ البنك المركزي، تراجع الخسائر لتسجل 86.283 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري 2023، مقارنة بـ 123.494 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

خسائر البنك المركزي

وتضمنت تكلفة الودائع والإقراض التي سجلت 291.474 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 183.527 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وسجل صافي دخل العائد 7.681 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، مقابل 84.310 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مساهمات «المركزي» في رؤوس أموال تابعة وشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من 27.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 من 15.711 مليار جنيه خلال يونيو 2022.