تراجع حقوق المساهمين بتأمينات الممتلكات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام الماضي (تفاعلي)

تراجعت حقوق المساهمين بتأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019 وبنسبة انخفاض – 7.7% عن العام المالى السابق له، وصعدت قيمة حقوق المساهمين فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 396% حيث ارتفعت من 4.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، إلى 22.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وذلك طبقا للكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغ معدل انخفاض حقوق المساهمين فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى العام المالى 2009/2010 حوالى – 9.2% .

396% نموا فى حقوق المساهمين بتأمينات الممتلكات خلال 10 سنوات

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 بمعدل نمو 0.3% ، وصعدت حقوق المساهمين فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 5.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بمعدل نمو 18.2% ، فى حين كانت معدلات النمو فى العام المالى 2012/2013 طفيفة ولم تتجاوز 1.2%.

وقفزت قيمة حقوق المساهمين فى شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2013/2014 وبمعدل نمو 28.3%، وارتفعت حقوق المساهمين فى نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات إلى 7.1 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 وبمعدل نمو 1.1% عن العام السابق له.

115.8% نموا فى حقوق المساهمين بعد تعويم الجنيه

وصعدت حقوق المساهمين بشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 9.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 وبمعدل نمو 33.3% عن العام السابق له، فى حين قفزت قيمتها إلى 20.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 وبمعدل نمو 115.8%، وذلك بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى وما تبعه من إعادة تقييم أصول شركات التأمين وعملائها، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيم مبالغ التأمين وأقساط التأمين، وكذلك استثمارات وأصول شركات التأمين.

وارتفعت حقوق المساهمين فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 24.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبمعدل نمو 18.9%، فى حين تراجعت قيمتها إلى 22.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 وبنسبة انخفاض – 7.7%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم حقوق المساهمين فى شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال العشر سنوات الماضية منذ العام المالى 2009/2010 وحتى العام المالى 2018/2019 ( القيمة بالمليار جنيه ).