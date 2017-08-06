تراجع حاد فى عائد أذون الخزانة أجل 91 و 273 يوم

هبة محمد سجل العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 91 و273 يوماً تراجعا حادا خلال عطاء اليوم الأحد وهبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 270 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليصل إلى 18.878%، وانخفضت أعلى فائدة على العطاء 299 نقطة أساس، محققة 18.251%، وتراجع أدنى عائد 254 ن

هبة محمد

سجل العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 91 و273 يوماً تراجعا حادا خلال عطاء اليوم الأحد

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 270 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليصل إلى 18.878%، وانخفضت أعلى فائدة على العطاء 299 نقطة أساس، محققة 18.251%، وتراجع أدنى عائد 254 نقطة إلى 19.1%، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 23.3 مليار جنيه من خلال 237 طلباً، حصلت وزارة المالية على 75 عرضاً بقيمة 10.5 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة والبالغة 8.2 مليار جنيه.

كما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً 163 نقطة أساس إلى 19.131%، وانخفض أدنى عائد 190 نقطة إلى 18.298%، وهبط أعلى عائد 153 نقطة إلى 19.389%، وغطت البنوك العطاء 2.1 مرة بقيمة 15.5 مليار جنيه عبر 270 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 8.8 مليار جنيه من خلال 153 عرضاً بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدف قبولها عند 7.250 مليار جنيه.