تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغط بيعي للمسثثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.17% ليسجل مستوى 17581 نقطة، كما هبط مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33% ليصل إلى

مصطفى طلعت:

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغط بيعي للمسثثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% ليسجل مستوى 17581 نقطة، كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33% ليصل إلى 875 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.30% إلى 2274 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس، على هبوط جماعى إذ تراجع المؤشر الثلاثيني 1.24% عند مستوى 17610نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى 878 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% عند مستوى 2281 نقطة.