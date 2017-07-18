تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

أسماء السيدتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر الرئيسي "egx30" تراجعًا بنسبة 0.49% عند 13887 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.58% عند 675 نقطة، وهبط "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند 2137 نقطة، ونظيرة "egx100" الأوسع

أسماء السيد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنسبة 0.49% عند 13887 نقطة.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.58% عند 675 نقطة، وهبط “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند 2137 نقطة، ونظيرة “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.55% عند 1560 نقطة.

وبلغت قيم التداول 641 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 165 سهمًا، وسيطر الارتفاع على أداء 53، وتراجع 83 آخرين، بينما لم يتغير 29.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بقيمة 33.7 و204 ملايين جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للشراء بقيمة 237.8 مليون جنيه.