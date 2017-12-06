تراجع جماعي للعملات في الأسواق العالمية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنتراجعت معظم العملات الرئيسية في العالم خلال تعاملات اليوم بقيادة الجنيه الإسترليني الذي فقد أكثر من 0.3% من قيمته أمام الدولار.وانخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مسجلا 112.23 ين، كما تراجع أمام الدولار الكندي بنسبة 0.21% مسجلا 1.26 دولار كن

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تراجعت معظم العملات الرئيسية في العالم خلال تعاملات اليوم بقيادة الجنيه الإسترليني الذي فقد أكثر من 0.3% من قيمته أمام الدولار.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.2% مسجلا 112.23 ين، كما تراجع أمام الدولار الكندي بنسبة 0.21% مسجلا 1.26 دولار كندي، وتراجعت العملة الأمريكية أيضا أمام اليوان الصيني بنسبة 0.05% مسجلا 6.61 يوان.

وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.28% مسجلا 1.17 دولار، كما تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.3% مسجلا 1.33 دولار.