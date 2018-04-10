تراجع جماعى فى عوائد أدوات الدين المحلية

■ أذون 91 يومًا تتصدر الهبوط بـ37 نقطة.. وإلغاء طرح سندات 7 أعوام للأسبوع الثانى ■ الحفاظ على معدل السيولة وراء عدم طرح ودائع الكوريدر الأسبوع الماضىمحمد سالمتراجع العائد على أدوات الدين بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، متأثرا بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، والتى ق

■ أذون 91 يومًا تتصدر الهبوط بـ37 نقطة.. وإلغاء طرح سندات 7 أعوام للأسبوع الثانى

■ الحفاظ على معدل السيولة وراء عدم طرح ودائع الكوريدر الأسبوع الماضى

محمد سالم

تراجع العائد على أدوات الدين بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، متأثرا بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، والتى قلصت الفائدة على الجنيه بنحو 100 نقطة أساس، فى اجتماعها يوم 29 مارس الماضى.

وخفضت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة (الكوريدور)، وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصل إلى %16.75 و%17.75 و%17.25 على التوالى، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى %17.25، وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أن القرار يأتى انعكاسا للانخفاض الملحوظ فى معدلات التضخم الشهرية.

واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير الماضى ليسجل %14.4 و%11.9 على التوالى، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى %33 و%35 على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالى.

وتراجع مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنحو 27 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %17.143 مقابل %17.418 فى الأسبوع قبل الماضى.

قال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن التراجع فى معدلات التضخم بنهاية الشهر الماضى خلق توقعات قوية عن اتجاه البنك المركزى لإجراء خفض جديد على أسعار الفائدة وهو ما تحقق بالفعل فى الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أن تلك التوقعات كانت سببا فى إقبال البنوك على استثمار فائض السيولة لديها فى أدوات الدين طويلة الأجل مثل أذون 9 شهور وسنة بالإضافة للسندات للاستفادة من عوائدها الحالية.

وأضاف لـ«المال» أن عطاءات الأسبوع الماضى كشفت عن وجود سيولة قوية فى السوق بدليل ارتفاع متوسط معدلات تغطية الطرح إلى 2.2 مرة بدلا من 2 مرة قبل قرار السياسة النقدية.

استبعد حدوث تراجع عنيف لعائد أدوات الدين نظرا لقيام البنك المركزى بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة والتى من شأنها المنافسة على السيولة التى يمكن توجيهها لسوق الدين خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20 يتم خصمها من المنبع عكس ودائع المركزى المعفاة من الضرائب.

وقال مدير قطاع الخزانة إن السوق مهتمة بمراقبة تطور معدلات التضخم لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية خاصة بعد إعلان الأخيرة استهدافها معدلات تضخم بحدود %13 تزيد أو تقل %3 خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وبلغت قيمة المقبول من الطروحات نحو 33.7 مليار جنيه، بزيادة 2.7 مليار على المستهدف الذى أعلنته الوزارة بداية الأسبوع الماضى.

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بنحو 7 نقطة أساس، ليسجل %16.559 مقابل %16.626 الأسبوع قبل الماضى، واستقرت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء عند مستوى 2.5 مرة، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.34 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 8.75 مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه على القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا 22 نقاط أساس، ليصل إلى %16.883 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.101 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.6 مرة بدلا من 1.3 سابقا، وعرضت المؤسسات الاكتتاب فى 12.2 مليار جنيه، قبلت المالية 7.5 مليار منها، أقل بنحو 250 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 24 نقطة أساس إلى %17.569 الأسبوع الماضى، بدلا من %17.809 الأسبوع قبل الماضى، جاء ذلك رغم الارتفاع الكبير فى معدل تغطية الطرح ليصل إلى 3.12 مرة مقابل 2.6 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.4 مليار جنيه، قبلت «المالية» منها نحو 8.7 مليار بزيادة 1.3 مليار على المستهدف.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 37 نقطة أساس، ليبلغ %17.628 الأسبوع الماضى، مقابل 17.999% فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات للطرح، لتصل إلى 1.5 مرة، مقابل 1.8 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.15 مليار جنيه، قبلت الوزارة 8.7 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه عن قيمة الطرح المستهدفة.

على مستوى السندات، قامت وزارة المالية بإلغاء طرح عطاء السندات لأجل 7 سنوات، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، فيما تراجع عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 17 نقطة أساس، مسجلا %14.95 مقابل %15.119 فى الطرح السابق، تزامن ذلك مع تراجع طفيف فى معدل تغطية البنوك للعطاء ليصل إلى 2.5 مرة بدلا من 2.6 فى آخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4 مليارات جنيه، قبلت «المالية» 1.75 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، رفعت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة للأسبوع الحالى، لتصل إلى 30 مليار جنيه، تتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 7.25 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.5 مليار جنيه قيمة مستهدفة من أذون 266 يوما، و8 مليارات من أذون 357 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.75 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 5 أعوام، و1.25 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

على صعيد إدارة ملف السيولة، لم يطرح البنك المركزى مزادات الودائع المرتبطة بالكوريدور، وهى الآلية التى أطلقها مطلع مارس الماضى وانفردت «المال» بالكشف عنها آواخر فبراير.

ويشير عدم الطرح إلى رغبة المركزى فى الحفاظ على مستوى معتدل من السيولة فى سوق أدوات الدين الحكومية لمواجهة إمكانية تخارج الأجانب عقب هبوط العائد.

وقام المركزى بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

فيما قام البنك بطرح عطاء من الودائع ثابتة العائد بقيمة 37 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعائد %17.25 فيما عرضت البنوك الاكتتاب بنحو 80.12 مليار جنيه من خلال 20 عرضا، وقبل المركزى القيمة المطلوبة فقط بنحو 37 مليار جنيه بنسبة تخصيص %46.17 للعروض المقدمة.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.