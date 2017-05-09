تراجع جديد في أسعار الخضراوات والفاكهة

تراجعت أسعار بعض أصناف الخضراوات، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ مقارنة بأمس؛ بسبب زيادة معدلات طرح الخضراوات ونضجها وارتفاع درجات الحرارة وأيضا قرب دخول شهر رمضان الكريم.

ووفقا لهؤولاء التجار فقد سجل سعر كيلو الطماطم 6جنيهات بدلا من 7 جنيهات، في المتوسط وسجل سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، أما الخيار البلدى فسجل 4 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيه، بينما سجل الفلفل البلدي 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات والرومي 5 جنيهات أيضا بدلا من 7 جنيهات، بينما سجلت أسعار الفلفل الحار 8 جنيهات والفلفل الأحمر الحامي 15 جنيها.

وأوضحوا أن سعر الفلفل الألوان 15 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الرومي 2.5 جنيه، بدلا من 4 جنيهات، أما الباذنجان الأبيض والعروس فسجل 3.5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات للكيلو، وسجلت الملوخية 5 جنيهات، بدلا من 7 جنيهات بينما سجل كيلو ورق العنب 12 جنيها.

وأشاروا إلي أن البصل الأحمر فسجل 5 جنيهات للكيلو، بينما سجل البصل الأبيض 4 جنيهات، إلي 2.5 جنيه وبلغت الكوسة 5 جنيهات، وسجلت الفاصوليا 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات للكيلو، أما البسلة فسجلت 6 جنيهات، وسجل الجزر 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الليمون 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن هناك تراجعا في سعر الخوخ البلدي ليتراوح سعره بين 6 جنيهات و10جنيهات حسب الجودة والموز البلدي مسجلا 9 والتفاح المستورد يتراوح سعره بين 15 إلي 25 جنيها، بينما تراجع سعر البطيخ لـ3 جنيهات بدلا من 5 جنيهات وسجل سعر الواحده بين 15 و30 جنيها حسب الجودة.

وأكدوا أن سعر الكانتالوب سجل بين 6 جنيهات إلي 7 جنيهات والبرقوق المستورد بـ35 جنيها والمشمش البلدي بشائر بـ20 جنيها والتفاح المستورد يتراوح بين 15 جنيها حتي 25 جنيها والتفاح الفرنساوي بـ30 جنيها.