تراجع جديد في أسعار الخضراوات بالأسواق

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تراجعا جديدا اليوم الإثنين، حيث سجلت الكوسة 5 جنيهات بدلا من 6 أمس، والبامية 17 بدلا من 20 جنيها. ووفقا لتجار في الجيزة، فقد تراجع سعر الفلفل الرومي لـ4 جنيهات، والفلفل الألوان لـ 7جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات و"العروس " ب

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تراجعا جديدا اليوم الإثنين، حيث سجلت الكوسة 5 جنيهات بدلا من 6 أمس، والبامية 17 بدلا من 20 جنيها.



ووفقا لتجار في الجيزة، فقد تراجع سعر الفلفل الرومي لـ4 جنيهات، والفلفل الألوان لـ 7جنيهات بدلا من 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات و”العروس ” بـ5 جنيهات، وورق العنب بـ15 جنيها.



وأوضح التجار أن الأسعار تحافظ على مستويات مناسبة بسبب معدلات الطلب المتزنة والمعقولة، والتى لم ترتفع بالشكل المتوقع خلال شهر رمضان الكريم.



ويبلغ سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ3 جنيهات حسب الجودة.



وتتراوح أسعار الليمون بين 22 جنيها حتي 30 جنيها، والطماطم بين 2.5 حتي و3.5 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيهات للواحدة، والخيار 2 إلى 4 جنيهات، والثوم البلدي 15 جنيها، والجزر 3 جنيهات، والبصل الأحمر 3.5 جنيها، والثوم الصيني 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة سجل المشمش 12 جنيها، وكيلو الخوخ 6 جنيهات، والبرقوق البلدي 12جنيها بدلا من 20 جنيها مؤخرا والبطيخة بين 10 و30 جنيها للواحدة والعنب الأخضر بـ12 جنيهات والأحمر 15 جنيها والتفاح البلدي تراجع لـ5 جنيهات بدلا من 7.5 جنيها والكانتالوب 4.5 جنيه.