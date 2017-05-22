تراجع جديد فى أسعار الخضراوات والفاكهة

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الإثنين، بسبب استمرار زيادة المعروض، مع موجة الحرارة،التى تشهدها البلاد حاليا،وفقا لتجار فى الجيزة،حيث تراجع سعر المشمش من 10 الى 13 جنيها بدلا من 15 مؤخرا.

وانخفض سعر الخيار البلدى لـ3.5 جنيه بدلا من 4 أمس والفلفل 6 جنيهات، والملوخية 5 للكيلو بدلا من 8 جنيهات.



وأكد التجار أن الأسواق تشهد رواجا ملحوظا فى مبيعات الخضراوات والفاكهة، استعدادا لشهر رمضان.



ووفقا لجولة لـ”المال” على أسواق الجيزة،سجل البصل 4 جنيهات، والباذنجان البلدى 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.5، والعروس بـ4 جنيهات، والفلفل اﻷلوان 20 جنيها، والبطاطس 4 جنيهات.



وتراوح سعر البامية بين 15 إلى 20 جنيها والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 10 جنيهات، والثوم 15 جنيها، والبروكلى بـ15 جنيها.

وعلى مستوى الفاكهة سجل سعر كيلو الخوخ 7 جنيهات، والكنتالوب 7 جنيهات، والتفاح المستورد 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات والفراولة 8 جنيهات، والبرقوق المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر الفرنساوى بـ30 جنيها، والمشمش 15.