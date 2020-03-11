تراجع بورصتي السعودية والإمارات اليوم الأربعاء وسط استمرار هبوط أسعار البترول

تراجعت بورصتا السعودية والإمارات، اليوم الأربعاء، تحت ضغط من استمرار تراجع أسعار البترول، بعد أن أقبلت الدولتان على زيادة إنتاج البترول، في ظل النزاع مع روسيا بشأن إمدادات البترول.

وطلبت السلطات السعودية من شركة أرامكو زيادة طاقتها الانتاجية لتصل إلى 13 مليون برميل يوميًّا صعودًا من 12 مليون برميل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط (ادنوك) إنها سترفع إمدادات الخام إلى أكثر من 4 ملايين برميل في أبريل، وستعمل على تسريع خطط زيادة طاقتها إلى 5 ملايين برميل يوميًّا.

وهبطت أسعار خام برنت بنسبة 3% لتصل إلى 36.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1221 بتوقيت جرينتش.

تراجع أسعار البترول

وقررت السعودية، يوم الاثنين، خفض أسعار خام البترول لشهر أبريل، ووضعت خططًا لزيادة الإنتاج، الشهر المقبل، بعد أن رفضت روسيا تأييد خفض أكبر في إنتاج البترول. وبسبب هذا، هوت أسعار البترول بنسبة 25%، وسجلت مؤشرات الأسهم تراجعات قياسية.

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 3.1%، بينما هبط سهم شركة أرامكو بنسبة 4.7% ليصل إلى 29.70 ريال (7.91 دولار) لما دون سعر الطرح الأولى البالغ 32 ريالًا.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 3%، وهبط سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 3.8%.

وارتفع، مقابل هذا، سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) بنسبة 9.9% مسجلًا أعلى زيادة في قيمته منذ أكتوبر 2008، بدعم من أخبار أشارت إلى قيامها بحجز ما يقرب من 14 ناقلة بترول عملاقة لشحن الخام إلى المستهلكين في العالم.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1%، تحت ضغط من هبوط سهم بنك دبي التجاري بنسبة 9.9%.

وهوى سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.4%، وتعتزم الشركة التوقف عن تلقي طلبات الحجز في ثلاثة فنادق بداية من 15 مارس؛ بسبب فيروس كورونا.

تراجع بورصة أبوظبي

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.6%، وسط تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.2% وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5.2%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.1% ليواصل مكاسب حققها في الجلسة السابقة بدعم من صعود أسهم البنوك.

وارتفع سهم البنك التجاري بنسبة 6.7%، كما ارتفع سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 3.3%.

وقفز سهم شركة بروة العقارية بنسبة 8.8% محققا أكبر صعود يومي خلال أكثر من ثلاث سنوات. وتعتزم شركة التطوير العقاري إيراد تقريرها بشأن نتائجها المالية لعام 2019 الأربعاء.

بورصات الخليج

هبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 3.1% ليصل إلى 6,552 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,236 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.1% ليصل إلى 8,613 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1,493 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.9% ليصل إلى 3,798 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.4% ليصل إلى 5,174 نقطة.

