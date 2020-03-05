تراجع بورصات الخليج الخميس جراء مخاوف تبعات فيروس كورونا

فيروس كورونا يتسبب في وفاة 3 آلاف شخص وظهر في 80 دولة

تراجعت معظم بورصات الخليج البورصات، اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات القطاع المالي، وذلك تحت ضغط من تصاعد مخاوف جسامة التبعات الاقتصادية لعدوى فيروس كورونا الذي ظهر في حوالي ثمانين دولة، وتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وهبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.8% نزولا من مكاسب مبكرة في ظل هبوط جميع أسهم القطاع المصرفي.

وتصدر قائمة الخاسرين سهم جبل عمر للتطوير المرتبطة بالسياحة، حيث تراجع بنسبة 4.4%، وذلك بجانب تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5%.

وقررت السلطات السعودية توسيع نطاق تعليق العمرة لتشمل أيضا المواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين في المملكة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقررت كذلك السعودية والكويت والإمارات استخدام بطاقات مجلس التعاون الخليجي للتنقل بين الدول الست الأعضاء.

بورصات الخليج تتراجع

وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.8%، وذلك تحت ضغط من هبوط بنسبة 3% ثلاثة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وكذلك جراء تراجع سهم شركة الطيران منخفض التكلفة العربية للطيران بنسبة 4.6%.

ومن بين بورصات الخليج، هبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.6% في ظل تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.9%.

ومقابل هذا تراجع سهم طيران أبوظبي بنسبة 7.6%. يسجل المؤشر بذلك أكبر هبوط منذ يناير.

وسجلت الإمارات 27 حالة إصابة على الأقل بفيروس كورونا.

وناشدت السلطات الإماراتية مواطنيها والمقيمين فيها تجنب السفر للخارج بسبب المخاوف تجاه عدوى فيروس كورونا، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقررت السلطات الإماراتية كذلك وقف الرحلات الجوية إلى إيران والبحرين وأغلب مناطق الصين بسبب فيروس كورونا، وذلك بجانب إلغاء مناسبات كبيرة في أنحاء البلاد.

ومن بين بورصات الخليج، صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7%.

وذلك بدعم من صعود سهم أكبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني بنسبة 2.1%، وارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 1.8%.