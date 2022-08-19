تراجع اليورو والإسترليني لأقل مستوى في شهر وسط تجدد مخاوف تباطؤ النمو

تراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأمريكي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو تموز. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 % هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو. وتراجع الإسترليني 0.4 % لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار.

واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 % منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو.

أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي إلى 2%.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو.

وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 7% مسجلة 21793 دولارا وانخفضت إيثر 5.8 % إلى 1737 دولارا.