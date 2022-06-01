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تراجع النخالة.. أسعار خامات الأعلاف في الأسواق اليوم

تعرف على اسعار خامات الأعلاف

تراجع النخالة.. أسعار خامات الأعلاف في الأسواق اليوم
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

8:27 م, الأربعاء, 1 يونيو 22

تفاوتت أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء 1-6-2022، خاصة الردة والذرة و سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلي، انخفاضا بقيمة 50 جنيها للطن مسجلا 8500 جنيها -صب أرضه- والذرة الأوكرانية والرومانية 8150 جنيها للطن بتراجع 50 جنيها.

وأكد تجار أعلاف أن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46% استقر مسجلا 11250جنيها، حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية.

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44% استقر مسجلا 10900جنيها، و صويا فول فات مستوردة سجل 16000 جنيه، وصويا فول فات بذرة محلي 14800جنيه.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 13700جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها، -معبأ أرضه- وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي 9650جنيها، كما سجل سعر طن الردة مسجلا 5900 جنيها للطن بتراجع 300 جنيه.

وأضاف أن سعر طن الجيلوتين المستورد 20000 جنيها بزيادة 1000جنيه ، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7100 جنيه.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10700جنيه، وعلف نامي 10600جنيه، وعلف ناهي 10100 جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيه.

الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

8:27 م, الأربعاء, 1 يونيو 22