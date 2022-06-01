تراجع النخالة.. أسعار خامات الأعلاف في الأسواق اليوم

تفاوتت أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء 1-6-2022، خاصة الردة والذرة و سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلي، انخفاضا بقيمة 50 جنيها للطن مسجلا 8500 جنيها -صب أرضه- والذرة الأوكرانية والرومانية 8150 جنيها للطن بتراجع 50 جنيها.

وأكد تجار أعلاف أن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46% استقر مسجلا 11250جنيها، حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية.

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44% استقر مسجلا 10900جنيها، و صويا فول فات مستوردة سجل 16000 جنيه، وصويا فول فات بذرة محلي 14800جنيه.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 13700جنيها .

وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها، -معبأ أرضه- وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي 9650جنيها، كما سجل سعر طن الردة مسجلا 5900 جنيها للطن بتراجع 300 جنيه.

وأضاف أن سعر طن الجيلوتين المستورد 20000 جنيها بزيادة 1000جنيه ، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7100 جنيه.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10700جنيه، وعلف نامي 10600جنيه، وعلف ناهي 10100 جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيه.