اقتصاد وأسواق

تراجع الموز.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين27-12-2021

تفاوت اسعار الخضار والفواكه اليوم في اسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 9:50 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:50 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التباين اليوم الإثنين 27-12-2021، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والخيار 10 جنيهات ،والفلفل الرومي 8 جنيهات،والبطاطس 8 جنيهات ،لدي بائعي القطاعي .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور 40 جنيها، بوزن 20كجم،و البصل الأحمر 3جنيهات،والخيار 5 جنيهات ،والجزر 3 جنيهات ونصف ،والفلفل الحشو 6 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات،والكوسة 7 جنيهات .

اسعار الخضروات

وافاد التجار أن سعر حزمة الخضار مثل البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرش ، و الخس/ الملوخية جنيهين ونصف ،والبسلة ب8 للكيلو ،والفلفل الألوان 16 جنيها ،والخيار 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

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اسعار الخضروات اليوم

واشار التجار إلي أن سعر الفلفل الحار/ الشطة 12جنيها،والفلفل الحامي 10 جنيهات،والكوسة 14 جنيهات،والفلفل الألوان 16 جنيها،والفاصوليا 7 جنيهات،البطاطس الجديدة ب 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ،والكرنب 8جنيهات للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعرالفلفل الحار 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 7 جنيهات،والملوخية 8 جنيهات للكيلو،و الليمون 10 جنيهات.

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و أكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات للكيلو ،والبطيخة ب50جنيها للواحدة ،الموز البلدي 8 جنيهات بدلا من 10،والموز المستورد 20جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا ب 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 35 جنيها .

اسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

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وألمح التجار الي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

اسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعرالمانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 50 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وذكر التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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