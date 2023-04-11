تراجع الموز.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء11-4-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والبطاطس 8 جنيهات والجزر 10 جنيهات ،والكوسة 6.5 جنيه بدلا من 8جنيهات والباذنجان العروس 12جنيهات والخيار 10 جنيهات والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيهات علي الأقل بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات ، والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12جنيها إلى 15جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .