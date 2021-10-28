تراجع المبيعات يدفع بعض تجار الأخشاب بالإسكندرية لغلق محلاتهم

أكد بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك بعض التجار أغلقوا محلاتهم وذهبوا للعمل لدى مستوردين للأخشاب فى مخازنهم فى غرب المدينة، وذلك فى ظل حالة الركود التى تصيب الأسواق الفترة الحالية.

وأضاف البعض أن هناك بعض التجار أفلس ولم يستطع الوفاء بديونه والتزاماته لدى الغير ولن يجد من يعطيه ائتمان فى صورة بضاعة مرة أخرى لمعاودة ممارسة النشاط، خاصة فى ظل تقديرات البعض بأن نسبة تأثيرات استمرار قرارات وقف تراخيص البناء على حركة البيع بنحو 90% على هذا القطاع.

كما يشير البعض إلى أن هذه التجارة ليست موسمية ولا ترتبط بفترة زمنية للتشغيل، مرجعين ذلك إلى أن بناء العقارات يتم فى كل وقت، وكذلك الزواج وما يرتبط به من تجهيزات أو أعمال تجديد المنازل، لافتاً إلى أن أعمال وقف البناء هى التى أثرت، لأن عادة قطاع الأخشاب يكون العمل مستمر طوال العام.

وفى البداية أكد حمادة عليوة، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن الركود الشديد فى حركة البيع ظل وجود الالتزامات على التجار يجعل أن الجميع ليس لديه المقدرة المالية على التحمل.

وأضاف عليوة أن تلك الأوضاع تدفع البعض عند رؤية الزبون للسعى لتحقيق المبيعات وحصول البيع ولو كان بالخسارة لتوفير السيولة المالية.

وتابع عليوة : تعدينا مرحلة أن التاجر يأكل من رأسماله فى بعض الأحيان، موضحاً أن البعض أصبح يأكل من رأسمال غيره من الموردين له .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية،أنه على المستوى الشخصى يعمل فى كافة أنواع الأخشاب ومنها الذى تم تصنيعه، لافتاً إلى أن هذه المهنة ليست موسمية ولا ترتبط بفترة زمنية للتشغيل .

ولفت عليوة إلى أن بعض التجار أغلقوا محلاتهم وذهبوا للعمل لدى بعض المستوردين للأخشاب فى مخازنهم فى منطقة أم زغيو غرب مدينة الإسكندرية .

وبدوره قال جورجيوس حليم جوده، الرئيس السابق لمجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الفترة الماضية شهدت تغيرات سعرية فى الأسعار انعكست على حركة المبيعات.

وأضاف جوده أن بعض الأسعار شهدت زيادة، وجاء ذلك فى ظل تراجع الطلب على بعض منتجات الأخشاب، لافتاً إلى أن هذا الوضع دفع البعض من التجار إلى أغلاق محلاتهم التجارية.

ولفت الرئيس السابق لمجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن بعض من التجار بدأ يتجه للعمل لدى الغير نتيجة تلك الأوضاع، كما يتم تداول فى السوق .

واعتبر جوده أن البعض يفضل أن يجد راتب ثابت، أفضل من أستمرار فتح محله وسدادة لمصروفات بلا داعى وبلا فائدة فى ظل الوضع الراهن.

وأشار الرئيس السابق لمجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن ما يتم تداوله من البعض فى السوق أن التجار يتجهون للعمل لدى بعض المستوردين للأخشاب فى مخازنهم .

ويشير بعض تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن هناك انخفاضات ملحوظة تشهدها أسعار الأخشاب، وذلك مع تراجع البيع، موضحين أن تراجع السعر حدث تدريجياً خلال الأشهر والأسابيع الماضية مع ضعف الطلب، لافتاً إلى أن السعر بدأ فى الانخفاض بنحو 300 جنيه أسبوعيا.

ويعتبر البعض أن زيادة الأسعار مع وجود حركة مبيعات أفضل من الوضع الحالى الذى يشهد تراجعا فى الأسعار مع غياب المبيعات ويضطر بعض التجار لتخفيض الأسعار بشكل يكبد بعضهم الخسائر.